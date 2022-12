Zélie et la pluie La Gare de Saint-Juéry Saint-Juéry Catégories d’évènement: Saint-Juéry

Tarn

Zélie et la pluie La Gare de Saint-Juéry, 24 mars 2023, Saint-Juéry. Zélie et la pluie Vendredi 24 mars 2023, 10h30 La Gare de Saint-Juéry

Sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 49

Spectacle pour les enfants par la Cie Ampola, avec Marie Kieffer Cruz, en partenariat avec le multi-accueil de la ville de Saint-Juéry et le Relais Petite Enfance du Grand Albigeois La Gare de Saint-Juéry 1 avenue de la Gare, 81160 Saint-Juéry Saint-Juéry 81160 Tarn Occitanie

05 63 76 07 00 http://www.ville-saint-juery.fr/La-Gare,1611.html La Gare est une salle de spectacle, équipement culturel et associatif municipal, aménagée dans l’ancienne gare de Saint-Juéry. Inaugurée en novembre 2019, elle contient une salle de spectacle (avec hall d’accueil et d’exposition), une salle associative, et une école de musique. Zélie est une petite fille qui aime inventer des chansons et des histoires avec tout ce qu’elle trouve autour d’elle. D’un rien, elle échafaude des épopées, les cubes deviennent un château et voilà qu’elle se prend pour une princesse !

Même ses doigts deviennent des personnages facétieux, tout ce qui l’entoure prend vie grâce à son imagination débordante ! Zélie ne connaît pas l’ennui ! Sauf que quand il pleut, elle ne peut pas sortir de sa cabane. Un spectacle vivant pour le plus grand plaisir des tout-petits. Pour les 6 mois / 3 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-24T10:30:00+01:00

2023-03-24T11:00:00+01:00 © Cie Ampola

