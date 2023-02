Les Bonnes La Gare de Saint-Juéry, 26 février 2023, Saint-Juéry.

Les Bonnes Dimanche 26 février, 15h00 La Gare de Saint-Juéry

entrée libre

pièce de théâtre

La Gare de Saint-Juéry 1 avenue de la Gare, 81160 Saint-Juéry Saint-Juéry 81160 Tarn Occitanie

05 63 76 07 00 http://www.ville-saint-juery.fr/La-Gare,1611.html La Gare est une salle de spectacle, équipement culturel et associatif municipal, aménagée dans l’ancienne gare de Saint-Juéry. Inaugurée en novembre 2019, elle contient une salle de spectacle (avec hall d’accueil et d’exposition), une salle associative, et une école de musique.

« Les Bonnes » de Jean Genet le 26 mars à 15h à La Gare, au profit de la Chaîne de l’Espoir,

Association caritative destinée à soutenir l’éducation et la santé des enfants les plus démunis dans le monde.

La participation sera libre et permettra à l’Antenne d’Albi de la chaine de l’Espoir de récolter des fonds pour ses différentes actions.



2023-02-26T15:00:00+01:00

2023-02-26T17:00:00+01:00

