Marcus seul en scène La Gare de Saint-Juéry, 10 février 2023, Saint-Juéry. Marcus seul en scène Vendredi 10 février, 20h00 La Gare de Saint-Juéry

spectacle humour + de 12 ans

05 63 76 07 00 http://www.ville-saint-juery.fr/La-Gare,1611.html La Gare est une salle de spectacle, équipement culturel et associatif municipal, aménagée dans l’ancienne gare de Saint-Juéry. Inaugurée en novembre 2019, elle contient une salle de spectacle (avec hall d’accueil et d’exposition), une salle associative, et une école de musique. Pour ce nouveau spectacle, il sera mignon, adorable et complaisant. Il sera le chantre du politiquement correct, son spectacle sera la quintessence de la bienveillance. Pas de plaisanteries sur les femmes, la politique ou la religion.Il propose un humour doux, sucré, parfumé à l’eau de rose. Vous entrerez dans le spectacle comme dans un bain moussant, s’en suivra une succession de vannes complaisantes qui ne feront de mal à personne.

