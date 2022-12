Concert de Louis Baudel La Gare de Saint-Juéry Saint-Juéry Catégories d’évènement: Saint-Juéry

Tarn

Concert de Louis Baudel La Gare de Saint-Juéry, 11 janvier 2023, Saint-Juéry. Concert de Louis Baudel Mercredi 11 janvier 2023, 20h30 La Gare de Saint-Juéry

10 euros

reprise de titres célèbres de Jean Ferrat, Jacques Brel et Serge Reggiani La Gare de Saint-Juéry 1 avenue de la Gare, 81160 Saint-Juéry Saint-Juéry 81160 Tarn Occitanie [{« link »: « https://programmationsaintjuery.festik.net/ »}]

05 63 76 07 00 http://www.ville-saint-juery.fr/La-Gare,1611.html La Gare est une salle de spectacle, équipement culturel et associatif municipal, aménagée dans l’ancienne gare de Saint-Juéry. Inaugurée en novembre 2019, elle contient une salle de spectacle (avec hall d’accueil et d’exposition), une salle associative, et une école de musique. CONCERT

Louis Baudel chante Jacques Brel, Jean Ferrat et Serge Reggiani le mercredi 11 janvier à 20h30 à La Gare de Saint-Juéry .

Billets en vente à l’accueil de la Mairie, sur place ou en ligne : https://programmationsaintjuery.festik.net/

