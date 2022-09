Salon des séniors La Gare de Saint-Juéry Saint-Juéry Catégories d’évènement: Saint-Juéry

Salon des séniors Vendredi 7 octobre, 09h00 La Gare de Saint-Juéry

Salon destiné aux séniors La Gare de Saint-Juéry 1 avenue de la Gare, 81160 Saint-Juéry Saint-Juéry 81160 Tarn Occitanie

05 63 76 07 00 http://www.ville-saint-juery.fr/La-Gare,1611.html La Gare est une salle de spectacle, équipement culturel et associatif municipal, aménagée dans l’ancienne gare de Saint-Juéry. Inaugurée en novembre 2019, elle contient une salle de spectacle (avec hall d’accueil et d’exposition), une salle associative, et une école de musique. SALON DES SÉNIORS

Dans le cadre de la semaine bleue, la ville de Saint-Juéry propose sa première édition du salon des séniors le vendredi 7 octobre de 9h à 18h à La Gare de Saint-Juéry .

Une trentaine d’exposants sur les différentes thématiques comme l’accès aux droits, le quotidien, le répit des aidants, le logement, la santé et les loisirs seront présents pour conseiller et orienter de manière individualisée.

Entrée gratuite,

Tout le programme : https://www.ville-saint-juery.fr/Salon-des-seniors.html

