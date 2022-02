LA GARE DE REUILLY EXPOSE EN BANDE DESSINÉE Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 12e arrondissement Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Date et horaire exacts : Du mardi 01 mars 2022 au mardi 29 mars 2022

gratuit

L’Association du Lien Interculturel, Famile et Social invite les artistes Lauren Weill, Magaly Bahadourian pour la conception et le dessinateur BAST pour un voyage en BD qui tente d’expliquer les mécanismes discriminatoires de l’humain en une soixantaine de planches. Cette exposition aborde l’ensemble des critères de discrimination (origine, âge, sexe, handicape….). Elle soulève des questions et y répond par des apports juridiques. Elle est accompagnée d’un quizz. Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 12e arrondissement 181 avenue Daumesnil Paris 75012 Contact : 0153335120 maison.asso.12@paris.fr BD;Expo

