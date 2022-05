LA GARE DE LENS – PRINTEMPS DE L’ART DECO Lens, 27 mai 2022, Lens.

LA GARE DE LENS – PRINTEMPS DE L’ART DECO Place du Général De Gaulle Lens

2022-05-27 – 2022-05-27

Place du Général De Gaulle Lens Pas-de-Calais

Lens Le Pays d’art et d’histoire de Lens-Liévin, en collaboration avec SNCF Gare et Connexions, vous propose une visite du bâtiment-locomotive conçu par l’architecte Urbain Cassan, la seule gare Art déco du Nord – Pas-de-Calais.

Dans sa structure et jusque dans ses décors, la gare de Lens est toute entière dédiée au progrès, au monde ferroviaire et à l’industrie. Et quelle meilleure expression de la modernité en 1927 que le recours au style Art déco ? Venez découvrir les secrets techniques d’une gare manœuvrable conçue par Urbain Cassan avec l’appui du maître mosaïste et verriert Auguste Labouret et du ferronnier d’art Edgard Brandt.

Une gare manœuvrable !

info@tourisme-lenslievin.fr +33 3 21 67 66 66 https://www.billetweb.fr/la-gare-de-lens

