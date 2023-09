Vélorail du Pays de Mauriac La Gare de Drugeac Drugeac, 16 septembre 2023, Drugeac.

Vélorail du Pays de Mauriac 16 et 17 septembre La Gare de Drugeac Gratuit. Réservation obligatoire nombre de limité de vélos

Quand l’ancienne voie ferrée désaffectée, construite à la fin du 19e siècle devient un lieu de balade bucolique, atypique et ludique. Le circuit de Drugeac à Salins vous invite à découvrir 3 tunnels et 3 viaducs sur un parcours de 7,2km A/R. Le dimanche, Jacques Romeuf passionné de patrimoine ferroviaire, évoquera, au départ de votre balade, la grande histoire du train chez nous et vous retrouvera à Salins où il parlera de l’environnement géologique, paysager du site.

Partez pour une balade écotouristique en vélorail à assistance électrique sur cette ancienne voie ferrée plus que centenaire. Un parcours spectaculaire de 7,2 km aller-retour de Drugeac jusqu'au site de la cascade de Salins avec le passage de 3 tunnels et 3 viaducs.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00

