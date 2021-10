Maubec La Gare de Coustellet Maubec, Vaucluse La Gare de Coustellet La Gare de Coustellet Maubec Catégories d’évènement: Maubec

Edgar Sekloka présente ce soir son nouveau spectacle Un peu de Sucrrr. C’est le fruit d’une œuvre intime, dont les textes évoquent, entre autres, l’absurde de Chaplin, la liberté de Prévert, les fièvres de NTM. Un miroir tendu face à nous et qui peut faire écho, à travers une musique arc-en-ciel, colorée d’un rap riche, aux teintes rock, gospel, reggae, soul et musique du monde tout en restant de la chanson française. Auteur, interprète, ancien acolyte de Gaël Faye dans le groupe Milk, Coffee and Sugar, Edgar Sekloka (en résidence de création cette semaine à la Gare) La Gare de Coustellet 105 Quai des Entreprises Coustellet 84660 Maubec Maubec Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-18T20:00:00 2021-11-18T22:00:00

