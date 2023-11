Atelier Peinture Préhistorique Enfant La Gare Châtelperron, 2 novembre 2023, Châtelperron.

Châtelperron,Allier

Reproduis mammouths, chevaux ou aurochs comme Homo-Sapiens et raprs avec ton chef d’oeuvre !!!.

2023-11-02 10:00:00 fin : 2023-11-03 12:00:00. EUR.

La Gare Préhistorama

Châtelperron 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Reproduce mammoths, horses or aurochs like Homo-Sapiens and raprs with your masterpiece!!!!

¡¡¡¡Reproduzca mamuts, caballos o uros como Homo-Sapiens y raprs con su obra maestra!!!!

Reproduziere Mammuts, Pferde oder Auerochsen wie Homo sapiens und brenne mit deinem Meisterwerk!!!

Mise à jour le 2023-10-30 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire