La Garden Party du Château d’Aydie Aydie, 15 août 2021-15 août 2021, Aydie.

La Garden Party du Château d’Aydie 2021-08-15 12:00:00 – 2021-08-15

Aydie Pyrénées-Atlantiques

EUR 50 50 La Famille Laplace est heureuse de vous accueillir au Château d’Aydie le

Au programme :

Charcuterie, Culotte d’agneau, pommes grenaille & sauce gueuleton, fromage des Pyrénées et « Gâteau Russe ». (Accord mets & vins et café compris).

Convivialité et bonne humeur vous attendent, soyez au rendez-vous !

Sur réservation uniquement – Places limitées.

+33 5 59 04 08 00

CHâteau Aydie

dernière mise à jour : 2021-07-15 par