La Garde Guérin à travers sa faune sa flore et son histoire Saint-Briac-sur-Mer Saint-Briac-sur-Mer Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Briac-sur-Mer

La Garde Guérin à travers sa faune sa flore et son histoire Saint-Briac-sur-Mer, 4 août 2022, Saint-Briac-sur-Mer. La Garde Guérin à travers sa faune sa flore et son histoire Saint-Briac-sur-Mer Parking haut de la Garde Guérin Saint-Briac-sur-Mer

2022-08-04 – 2022-08-04 Saint-Briac-sur-Mer Parking haut de la Garde Guérin

Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine Nous vous guiderons sur les sentiers de la garde Guérin, jusqu’à son point culminant pour profiter d’un panorama d’exception sur la côte d’émeraude. Partez à la découverte de cette zone naturelle sensible avec l’un(e) de nos animateurs(trices) nature. Nous nous arrêterons un instant sur sa faune, sa flore et son histoire qui en font un site unique mais également fragile. Tarifs : adultes 6€, enfants 3€, gratuit -6 ans. Matériel : Chaussures de marche, k-way. Vous pouvez également prendre un petit sac à dos avec de l’eau et un encas pour les petits creux. Réservation obligatoire par mail. Information : L’association se réserve le droit d’annuler ou reporter la sortie en fonction de la météo ou du nombre de participants. 15 personnes maximum, enfants accompagnés des parents. Jeudi 4 août 2022 – 10h – Parking haut de la Garde Guérin Nous vous guiderons sur les sentiers de la garde Guérin, jusqu’à son point culminant pour profiter d’un panorama d’exception sur la côte d’émeraude. Partez à la découverte de cette zone naturelle sensible avec l’un(e) de nos animateurs(trices) nature. Nous nous arrêterons un instant sur sa faune, sa flore et son histoire qui en font un site unique mais également fragile. Tarifs : adultes 6€, enfants 3€, gratuit -6 ans. Matériel : Chaussures de marche, k-way. Vous pouvez également prendre un petit sac à dos avec de l’eau et un encas pour les petits creux. Réservation obligatoire par mail. Information : L’association se réserve le droit d’annuler ou reporter la sortie en fonction de la météo ou du nombre de participants. 15 personnes maximum, enfants accompagnés des parents. Jeudi 4 août 2022 – 10h – Parking haut de la Garde Guérin Saint-Briac-sur-Mer Parking haut de la Garde Guérin Saint-Briac-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-01-06 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Briac-sur-Mer Autres Lieu Saint-Briac-sur-Mer Adresse Saint-Briac-sur-Mer Parking haut de la Garde Guérin Ville Saint-Briac-sur-Mer lieuville Saint-Briac-sur-Mer Parking haut de la Garde Guérin Saint-Briac-sur-Mer Departement Ille-et-Vilaine

La Garde Guérin à travers sa faune sa flore et son histoire Saint-Briac-sur-Mer 2022-08-04 was last modified: by La Garde Guérin à travers sa faune sa flore et son histoire Saint-Briac-sur-Mer Saint-Briac-sur-Mer 4 août 2022 ille-et-vilaine Saint-Briac-sur-Mer

Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine