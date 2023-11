REVEILLONS DU NOUVEL AN – ORCHESTRE GUILLAUME FABRE La Garde Albaret-Sainte-Marie, 31 décembre 2023, Albaret-Sainte-Marie.

Albaret-Sainte-Marie,Lozère

Réveillon dansant avec l’Orchestre Guillaume Fabre organisé par le Comité des Fêtes de La Garde.

Soupe à l’oignon, dessert du nouvel an, friandises et cotillons. Sur réservation…..

2023-12-31 fin : 2023-12-31 . EUR.

La Garde

Albaret-Sainte-Marie 48200 Lozère Occitanie



New Year’s Eve dance with the Guillaume Fabre Orchestra organized by the Comité des Fêtes de La Garde.

Onion soup, New Year’s dessert, sweets and party favors. By reservation….

Baile de Nochevieja con la orquesta Guillaume Fabre, organizado por el Comité des Fêtes de La Garde.

Sopa de cebolla, postre de Año Nuevo, dulces y recuerdos de la fiesta. Por reserva….

Silvester-Tanz mit dem Orchester Guillaume Fabre, organisiert vom Comité des Fêtes de La Garde.

Zwiebelsuppe, Neujahrsdessert, Süßigkeiten und Kotillons. Auf Reservierung….

Mise à jour le 2023-11-24 par 48 – OT Margeride en Gevaudan