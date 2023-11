LE MARCHÉ DE NOËL DES LUTINS La Garde Albaret-Sainte-Marie, 26 novembre 2023, Albaret-Sainte-Marie.

Albaret-Sainte-Marie,Lozère

L’association des parents d’élèves de l’école de Garde organise « Le marché de Noël des lutins ».

Au programme : artisans et créateurs; vin chaud et gâteaux; collecte de jouets; ateliers et animations.

Les bénéfices serviront au financement des sorties….

2023-11-26 fin : 2023-11-26 18:00:00. EUR.

La Garde

Albaret-Sainte-Marie 48200 Lozère Occitanie



The parents’ association of the Garde school organizes « Le marché de Noël des lutins ».

On the program: artisans and designers; mulled wine and cakes; toy collection; workshops and entertainment.

Profits will be used to finance school outings…

La asociación de padres del colegio Garde organiza « Le marché de Noël des lutins ».

En el programa: artesanos y diseñadores; vino caliente y pasteles; recogida de juguetes; talleres y animaciones.

Todo lo recaudado se destinará a financiar las salidas escolares…

Die Elternvereinigung der Schule von Garde organisiert den « Weihnachtsmarkt der Kobolde ».

Auf dem Programm stehen Kunsthandwerker und Designer, Glühwein und Kuchen, Spielzeugsammlung, Workshops und Animationen.

Der Erlös dient der Finanzierung von Ausflügen…

Mise à jour le 2023-11-20 par 48 – OT Margeride en Gevaudan