LOTO GOURMAND La Garde Albaret-Sainte-Marie, 8 octobre 2023, Albaret-Sainte-Marie.

Albaret-Sainte-Marie,Lozère

Loto Gourmand organisé par le Comité des Fêtes de la Garde.

Loto sans ordinateur.

Nombreux lots à gagner : Bon d’achat de 400€, 200€, paniers garnis, jambons, rosettes…….

2023-10-08 fin : 2023-10-08 . EUR.

La Garde

Albaret-Sainte-Marie 48200 Lozère Occitanie



Loto Gourmand organized by the Comité des Fêtes de la Garde.

Lotto without computer.

Numerous prizes to be won: 400? and 200? vouchers, baskets, hams, rosettes……

Loto Gourmand organizada por el Comité des Fêtes de la Garde.

Loto sin ordenador.

Numerosos premios en juego: Cheques regalo de 400 y 200 euros, cestas de jamón, jamones, rosetas……

Loto Gourmand wird vom Comité des Fêtes de la Garde organisiert.

Lotto ohne Computer.

Zahlreiche Preise zu gewinnen: Einkaufsgutscheine von 400?, 200?, Präsentkörbe, Schinken, Rosetten……

Mise à jour le 2023-10-02 par 48 – OT Margeride en Gevaudan