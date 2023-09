Bal des Vendanges La Gamounet, chez les Brayauds, Saint-Bonnet-prés-Riom (63), 7 octobre 2023, .

Bal des Vendanges Samedi 7 octobre, 14h00 La Gamounet, chez les Brayauds, Saint-Bonnet-prés-Riom (63) 12

Nous avons le plaisir de vous retrouver samedi 7 octobre pour le premier bal de notre saison 2023-2024 au Gamounet !

Au programme :

14h-17h30 STAGE D’INITIATION AUX DANSES DE BAL AUVERGNAT*sur inscription, ouvert à tous les niveaux18h SPECTACLE « CHANCES » DE BERNARD BARBIERréservation conseillée*Spectacle tout public, en partenariat avec le Collectif Oralité Auvergne dans le cadre de son festival Aux 4 Coins du Conte

C’est l’histoire d’un enfant qui a bien des soucis depuis tout petit. Un jour, encouragé par une personne proche de lui, il partira à la recherche… de lui-même ! Ce récit parle des chemins de hasard que l’on est parfois obligé de prendre pour survivre à une situation difficile. Jusqu’au jour où… on ose. Alors le monde s’ouvre, guidé par la curiosité, la rencontre vous emmène toujours plus loin. Ce spectacle mêle récits de vie, contes et violon !19h30 REPAS DE PAYS*sur réservation*Menu : entrée – daube brayaude OU ragoût de légumes – fromages – dessert – vin – café

21h BAL TRAD AVEC DES GROUPES BRAYAUDS*l’entrée au bal seul n’est pas soumise à réservation*

TARIFS & BILLETTERIEConsultez les tarifs sur notre site www.brayauds.fr Vous pouvez réserver votre stage, spectacle, repas et bal dès lundi 18 septembre sur HelloAsso, en cliquant ici ! CONTACT04 73 63 36 75 (accueil téléphonique du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h)contact [at] brayauds.fr A très bientôt au Gamounet ! source : événement Bal des Vendanges publié sur AgendaTrad

La Gamounet, chez les Brayauds, Saint-Bonnet-prés-Riom (63) 40, Rue de la République

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T14:00:00+02:00 – 2023-10-07T18:00:00+02:00

