2023-01-08 08:30:00 – 2023-01-08

Côtes-d’Armor L’association « Solidarité pour les timouns d’Haïti » organise 2 trails de 8 et 13 km et 2 circuits randos de 8 et 13 km. Trails : départ 10h et 10H15 (pas d’inscription sur place, en ligne sur ADEORUN) – Randos : départ libre à 8h30 (inscriptions sur place et en ligne sur ADEORUN) Place du Champ Au Roy Jardin Public Guingamp

