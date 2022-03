La Galopette du Trieux Pleudaniel, 18 avril 2022, Pleudaniel.

La Galopette du Trieux Pleudaniel

2022-04-18 09:00:00 – 2022-04-18 14:00:00

Pleudaniel Côtes d’Armor Pleudaniel

La 16ème édition de la Galopette du Trieux propose 4 courses différentes :

Pour les adultes:

– Une course qui est une boucle de 18,5 km empruntant des chemins boisés ou alternent chapelles et points de vue sur la rivière.

– Une course qui est une boucle de 10 km empruntant des chemins boisés ou alternent chapelles et points de vue sur la rivière.

Pour les enfants :

– Une course sera proposée aux enfants nés entre 2007 et 2010 sur un circuit de 1700 m.

– Une course sera proposée aux enfants nés entre 2011 et 2015 sur un circuit de 950 m.

La randonnée :

– Une randonnée empruntera le même circuit que celui de la course de 10 km.

Les 2 circuits de 18,5 et 10 Km empruntent principalement des chemins boisés.

Inscriptions et organisation détaillées sur le site internet de l’évènement.

+33 6 83 45 17 00 http://www.klikego.com/inscription/la-galopette-du-trieux-2022/running-course-a-pied/1642728752664-1

La 16ème édition de la Galopette du Trieux propose 4 courses différentes :

Pour les adultes:

– Une course qui est une boucle de 18,5 km empruntant des chemins boisés ou alternent chapelles et points de vue sur la rivière.

– Une course qui est une boucle de 10 km empruntant des chemins boisés ou alternent chapelles et points de vue sur la rivière.

Pour les enfants :

– Une course sera proposée aux enfants nés entre 2007 et 2010 sur un circuit de 1700 m.

– Une course sera proposée aux enfants nés entre 2011 et 2015 sur un circuit de 950 m.

La randonnée :

– Une randonnée empruntera le même circuit que celui de la course de 10 km.

Les 2 circuits de 18,5 et 10 Km empruntent principalement des chemins boisés.

Inscriptions et organisation détaillées sur le site internet de l’évènement.

Pleudaniel

dernière mise à jour : 2022-03-10 par