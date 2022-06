LA GALLOPADE DE FAVEROLLES : 2 ANNIVERSAIRES AU MAUSOLÉE ! Faverolles Faverolles Catégorie d’évènement: Faverolles

LA GALLOPADE DE FAVEROLLES : 2 ANNIVERSAIRES AU MAUSOLÉE !
Faverolles, 10 juillet 2022, Faverolles.

2022-07-10 – 2022-07-10

Faverolles 52260 ASSOCIATION SEGUSIA Rue du Lingon Faverolles Segusia prépare une grande « Gallopade » en 2022 qui mêlera chansons, danses, cuisine ! Pour fêter avec vous : – les 40 ans de la découverte du Mausolée

– les 30 ans de l’ouverture du Musée Déambulation d’une joyeuse troupe chantante menée par Eléonore BOVON qui a concocté quelques chansons dont elle a le secret !

