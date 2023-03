Comment sublimer le quotidien dans une maison La Gallery Terrasson-Lavilledieu Catégories d’Évènement: Dordogne

Terrasson-Lavilledieu

Comment sublimer le quotidien dans une maison La Gallery, 27 mars 2023, Terrasson-Lavilledieu. Comment sublimer le quotidien dans une maison 27 mars – 2 avril La Gallery A travers La Gallery, venez découvrir des métiers d’art qui vous proposent des objets, du mobilier, des fauteuils et des luminaires atypiques. Dans une scénographie originale, osez la couleur, un style différent pour un intérieur unique.

Nous vous proposons une immersion dans notre univers avec :

tapissier en ameublement, peintre décorateur, vitrailliste, céramiste, ébeniste, cyanographie, gaufreur sur cuir et doreuse ornemaniste.

Venez découvrir des meubles customisés, patinés..Des luminaires en surcyclage ( upcycling ) et des objets de décoration fabriqués à partir d’objets improbables. De quoi sublimer votre intérieur autrement grâce aux décos recycleurs.

Laissez vous surprendre par des vitraux originaux.

Et réservez votre stage : vitrail, peintre décorateur, cuir repoussé, céramiste, tapissier en ameublement, et autres. La Gallery 4 rue de la Halle 24120 Terrasson Lavilledieu Terrasson-Lavilledieu 24120 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 06 59 07 36 49 https://latelierdescreateurs.eproshopping.fr/catalogue/248572-la-gallery-galerie-d-art https://www.facebook.com/lagallerydeterrasson [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/lagallerydeterrasson »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.youtube.com/watch?v=jzi_krIKUOs »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-27T11:00:00+02:00 – 2023-03-27T12:00:00+02:00

2023-04-02T14:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 vitrail vitrailliste vitraux lampe luminaire céramique ceramiste argile raku sculpture vaisselle objet de décoration ttapissier en ameublement tapissier décorateur fauteuil siège déco fauteuil voltaire tissu rideaux BERNDT Sophie

Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, Terrasson-Lavilledieu Autres Lieu La Gallery Adresse 4 rue de la Halle 24120 Terrasson Lavilledieu Ville Terrasson-Lavilledieu Departement Dordogne Lieu Ville La Gallery Terrasson-Lavilledieu

La Gallery Terrasson-Lavilledieu Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/terrasson-lavilledieu/

Comment sublimer le quotidien dans une maison La Gallery 2023-03-27 was last modified: by Comment sublimer le quotidien dans une maison La Gallery La Gallery 27 mars 2023 La Gallery Terrasson-Lavilledieu Terrasson-Lavilledieu

Terrasson-Lavilledieu Dordogne