La Galinière en Fête Châteauneuf-le-Rouge Châteauneuf-le-Rouge Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Châteauneuf-le-Rouge

La Galinière en Fête Châteauneuf-le-Rouge, 4 décembre 2022, Châteauneuf-le-Rouge. La Galinière en Fête

Caveau du Château de la Galinière Grand site Sainte-Victoire RN 7 Châteauneuf-le-Rouge Bouches-du-Rhône Grand site Sainte-Victoire Caveau du Château de la Galinière

2022-12-04 10:30:00 10:30:00 – 2022-12-04 17:30:00 17:30:00

Grand site Sainte-Victoire Caveau du Château de la Galinière

Châteauneuf-le-Rouge

Bouches-du-Rhône Châteauneuf-le-Rouge Au programme de cette première édition : dégustation de vins du domaine, espaces exposants : gastronomie, artisans et créateurs.



Restauration sur place (sucrée et salée). Cette année le Château de la Galinière souhaite proposer à ces clients un marché de producteur au sein du domaine. L’occasion de mettre en avant les richesses de notre terroir et de notre artisanat local. lucie.bellanger@chateaudelagaliniere.com +33 4 42 29 08 94 https://www.chateaudelagaliniere.com/ Grand site Sainte-Victoire Caveau du Château de la Galinière Châteauneuf-le-Rouge

