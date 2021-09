Nantes Maison régionale de l'architecture des Pays de la Loire Loire-Atlantique, Nantes La Galilée de la Saint-Maurice d’Angers Maison régionale de l’architecture des Pays de la Loire Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

La Galilée de la Saint-Maurice d'Angers

Maison régionale de l'architecture des Pays de la Loire, 18 septembre 2021, Nantes.

du samedi 18 septembre au dimanche 21 novembre

La cathédrale d’Angers dispose d’un portail occidental sculptté datant du XIIe siècle, qui était protégé par une galerie construite dans le premier tiers du XIIIe siècle, démolie en 1807. En 2019, la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture du ministère de la Culture lance un projet inédit de création d’une galerie contemporaine protégeant le portail. Un concours international d’architecture a été lancé en 2019 par la DRAC des Pays de la Loire avec le soutien de l’OPPIC. L’équipe lauréate constituée de _Kengo Kuma & associates_ – Architecte, _Vincent Brunelle_ – Architecte en Chef des Monuments Historiques, _8’18’’_ – concepteur lumière, _Betem Atlantique_ – bureau d’étude tout corps d’état a été désignée en septembre 2020 à l’issu d’un jury international. **Constituée de maquettes d’étude, de croquis originaux et d’iconographies,** cette exposition vous propose de découvrir les raisons de cette commande et le chemin créatif qui a conduit les concepteurs vers une construction minimale, percée de 5 arches, s’inscrivant dans une continuité historique, en cohérence avec le site, sans s’appuyer structurellement sur la cathédrale classée en 1862 au titre des monuments historiques.

Visible depuis l’espace public

Maquettes, dessins & chemin créatif d'une galerie contemporaine par Kengo Kuma & Associates avec Vincent Brunelle, Betem et 8'18"

