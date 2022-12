La Galette des Reines – Théâtre Plouha, 7 février 2023, Plouha .

La Galette des Reines – Théâtre

9, avenue Laënnec Salle L’Hermine Plouha Côtes-d’Armor Salle L’Hermine 9, avenue Laënnec

2023-02-07 20:30:00 – 2023-02-07 21:45:00

Salle L’Hermine 9, avenue Laënnec

Plouha

Côtes-d’Armor

Des portraits féminins drôles, féroces et assumés qui questionnent notre morale, nos certitudes et nos choix. À l’origine de La Galette des Reines, des reportages radiophoniques non-fictionnels écoutés et fidèlement retranscrits pour la scène par Camille Kerdellant et Rozenn Fournier. À deux voix, elles donnent à entendre des portraits de femmes qui cultivent un goût pour l’art de la débrouille. À l’heure de la collation, elles délivrent au public leurs petits arrangements avec les moyens du bord pour répondre aux besoins et se satisfaire des plaisirs de la vie. Les deux comédiennes, à tour de rôle journalistes et interviewées, nous conduisent sur le chemin de la liberté de vivre et d’agir. “La compagnie KF signe une pièce majeure dans la compréhension de notre époque, donnant à entendre des témoignages de femmes qui se livrent, sans les fantasmer, sans les idéaliser, sans les réduire à la cases immuable d’héroïnes ou de criminelles.” Yegg Magazine Durée : 1h05. Public : à partir de 15 ans. Compagnie KF. Conception, retranscription, mise en scène, interprétation :

Camille Kerdellant & Rozenn Fournier. Conseiller technique et artistique pour le son : Alain Philippe.

lpem@leffarmor.fr +33 2 96 79 26 40 http://www.petit-echo-mode.fr/

Salle L’Hermine 9, avenue Laënnec Plouha

dernière mise à jour : 2022-12-09 par