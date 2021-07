LA GALETTE DES REINES – KF Association Salle du conseil municipal 35890 Laillé, 12 novembre 2021, Laillé.

Salle du conseil municipal 35890 Laillé, le vendredi 12 novembre à 20:30

_À l’origine de La Galette des reines : des reportages audio non fictionnels écoutés et fidèlement retranscrits par les comédiennes pour la scène._ Paroles de femmes, Viviane, Juliette, Melissa, Soraya, femmes d’âges et de conditions sociales différents dont le parcours de vie n’est pas le modèle attendu, ne suivant pas toujours les codes du politiquement correct, souvent considérées à la marge. Témoignages de liberté d’agir et de penser, rendant compte des petits et grands arrangements avec les moyens du bord pour répondre aux besoins et se satisfaire des plaisirs de la vie. La Galette des Reines n’est pas une apologie du délit sinon bien celle de la désobéissance – une rébellion à petite échelle face à la norme et face à la loi. Ces femmes cultivent un goût pour l’art de la débrouille. L’humour dévoilé évite toute tentation de jugement moral. Le quotidien peut devenir un jeu. Ces dames ne se refusent rien, c’est bien naturel et c’est ainsi. L’interprétation des comédiennes dans le passage à l’oralité se veut rigoureusement fidèle à la langue de chacune des femmes. Une plongée poétique à partir du réel. Conception, retranscription, mise en scène, interprétation : _Camille Kerdellant et Rozenn Fournier_ Conseiller technique et artistique pour le son : _Alain Philippe_

TARIF PLEIN : 8 EUROS TARIF REDUIT : 6 EUROS TARIF SORTIR ! : 3 EUROS

Théâtre

Salle du conseil municipal 35890 Laillé Rue de la Halte 35890 Laillé Laillé Ille-et-Vilaine



