Salle du conseil municipal 35890 Laillé, le vendredi 19 mars à 20:30

La Galette des Reines ce sont des portraits au féminin féroces et assumés, qui questionnent notre morale, nos certitudes et nos choix. La parole de femmes dont le parcours de vie n’est pas le modèle attendu, ne suivant pas toujours les codes du politiquement correct. Viviane, Danièle, Juliette, Melissa, Soraya sont filles, femmes, mères, épouses, maîtresses, veuves. Elles s’invitent se racontent et livrent leur « savoir-faire ». La jeune cleptomane nous guide dans les rayons de supermarché en jouant à cache-cache avec les vigiles, deux amies veuves à la retraite inventent un marché de l’or à domicile, deux ex toxicos braqueuse et prostituée à la retraite boivent le thé en vantant les mérites du crack comme source de jouvence. _Comédienne, conception et interprétation : Camille Kerdellant et Rozenn Fournier._ Durée : 1H20

À partir de 12 ans

Tarif plein : 8 € – tarif réduit : 6 € – tarif sortir ! : 3 €

Théâtre Documentaire

2021-03-19T20:30:00 2021-03-19T21:30:00

