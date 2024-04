La galerie Templon présente l’exposition « L’âme des signes » d’Abdoulaye Konaté Galerie Templon Saint-Gilles, mardi 2 avril 2024.

La galerie Templon présente l’exposition « L’âme des signes » d’Abdoulaye Konaté Galerie Templon Saint-Gilles 2 – 6 avril

Pour clore la saison estivale, TEMPLON invite l’artiste malien Abdoulaye Konaté à venir exposer

pour la toute première fois dans son espace bruxellois, un ensemble de 8 peintures de textile

Abdoulaye Konaté dit « Le maître » est né en 1953 à Diré, Mali. Il compte aujourd’hui parmi les

plus grandes figures de la scène contemporaine artistique en Afrique. Dans les années 1990, il

troque toile et pinceaux pour un fil et une aiguille, faisant ainsi du tissu son matériau de

prédilection depuis plus de trente ans. Alliant modernisme occidental et symbolique africaine,

il combine sur ses tableaux de textile, différentes thématiques sociétales (fanatisme religieux ou

encore justice sociale) avec une palette chatoyante devenue sa signature au fil des ans.

« L’âme des signes » déploie sur les cimaises de la galerie un ensemble de majestueuses toiles

brodées à la main, déclinant une palette infinie du rouge feu au bleu nuit, en passant par le vert

émeraude ou encore le jaune or. Construites à partir de chutes de Bazin africain, qu’il teinte puis

arrange en un envoûtant dégradé. « La nature constitue pour moi une source inépuisable

d’inspiration chromatique » explique l’artiste, « un papillon, un oiseau, un caméléon, ou encore

un ciel étoilé m’inspirent chaque jour de nouveaux pigments. »

Galerie Templon 13A rue Veydt 1060 Bruxelles Saint-Gilles Bruxelles-Capitale