La galerie Templon présente François Rouan Galerie Templon Paris, mardi 19 mars 2024.

La galerie Templon présente François Rouan Célèbre pour ses toiles tressées, l’artiste François Rouan expose cette fois-ci à la galerie Templon une quarantaine de tableaux photographiques inédits créés depuis 2020. 19 – 23 mars Galerie Templon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-19T10:00:00+01:00 – 2024-03-19T19:00:00+01:00

Fin : 2024-03-23T10:00:00+01:00 – 2024-03-23T19:00:00+01:00

Pendant près de 40 ans, Rouan s’attache à la déconstruction de la notion de tableau, à travers un procédé nouveau qui deviendra sa marque de fabrique: le tressage pictural. Cependant, dès la fin des années 1980, il se tourne vers la photographique, un procédé qu’il explore et détourne sans relâche depuis 25 ans, en parallèle de son travail de peintre.

L’exposition déploie une série d’œuvres photographiques de petit format. Fruits d’une insatiable expérimentation et exploration d’un medium insaisissable, les clichés retravaillés se déclinent autour d’une palette volontairement dépouillée. Tout en retenue, le noir et blanc se marie de temps à autre avec des nuances corail ou saumon. Cette apparente simplicité chromatique laisse ainsi la part belle à quelques-uns des questionnements métaphysiques et obsessionnels de l’artiste : l’image du corps et le mystère de l’origine du monde. « Je suis intéressée par l’idée de construire un cadre qui parle du corps féminin » explique François Rouan.

Galerie Templon 30 rue Beaubourg, 75003 Paris Paris 75003 Quartier Sainte-Avoye Île-de-France