Angers Château du pin - galerie sonore Angers, Maine-et-Loire La galerie sonore d’Angers Château du pin – galerie sonore Angers Catégories d’évènement: Angers

Maine-et-Loire

La galerie sonore d’Angers Château du pin – galerie sonore, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Angers. La galerie sonore d’Angers

le samedi 18 septembre à Château du pin – galerie sonore

Située non loin du centre ville, dans un château en plein coeur d’un parc, la Galerie Sonore d’Angers abrite une collection de plus de 2500 instruments de musique du monde, elle est représentative de cultures musicales aussi diverses que celles du monde Arabe, d’Afrique de l’Ouest, d’Asie, ou d’Amérique du Sud. Pas de visite libre Circuit de 45 minutes par groupe Tout public

20 personnes par groupe maximum

Découverte des instruments de musique du Monde Château du pin – galerie sonore 1, rue du Pin, 49000 Angers Angers Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T11:00:00;2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Angers, Maine-et-Loire Étiquettes évènement : Autres Lieu Château du pin - galerie sonore Adresse 1, rue du Pin, 49000 Angers Ville Angers lieuville Château du pin - galerie sonore Angers