Création d’un livre hommage à Bernard Manciet par Joël Leick Samedi 16 septembre, 15h30 La galerie Pompidou – Centre d’art contemporain d’Anglet Gratuit. Entrée libre. Dans la limite des places disponibles.

Participez à une performance artistique: la création d’un livre hommage à Bernard Manciet par Joël Leick.

Peintre, photographe et poète, Joël Leick est l’invité de la bibliothèque pour réaliser un livre d’artiste en hommage au poète Bernard Manciet dont on fête le centenaire de la naissance cette année. L’artiste propose de mettre en dialogue textes et images de manière inédite en mêlant monotypes, photographies, fragments de manuscrits et interventions plastiques sur un leporello de plusieurs mètres.

La galerie Pompidou – Centre d’art contemporain d’Anglet 12 rue Albert-le Barillier, 64600 Anglet Anglet 64600 Courbois Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 58 35 60 Confrontant la façade de la villa Beatrix Enea à laquelle son destin est désormais lié, la galerie a migré en 2023 des murs de la médiathèque aux abords de la Villa Beatrix Enea, tout en conservant son nom « galerie Pompidou ».

Conçu par le cabinet d’architectes Philippe Rabier & Tiffany Porter, l’édifice de 485 m2 présente une volumétrie sobre pour mieux respecter l’environnement immédiat. Il partage la même palette chromatique que la Villa Beatrix Enea : au ton gris de la pierre répond celui du bardage en zinc du nouveau bâtiment, le coloris beige des encadrements et de l’auvent également. Sa façade translucide est discrètement mise en lumière : une signalétique rétroéclairé en souligne la présence à la nuit tombée.

La lumière naturelle est le matériau premier, servie par deux façades vitrées monumentales. L’une invite le visiteur à y pénétrer, l’autre, à contempler le jardin arrière.

2023-09-16T15:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

© Joël Leick