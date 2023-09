Cet évènement est passé Exposition de Daniel Buren « Lumière naturelle versus lumière électrique, travaux in situ versus travaux situés » La galerie Pompidou – Centre d’art contemporain d’Anglet Anglet Catégories d’Évènement: Anglet

Lumière naturelle versus lumière électrique, travaux in situ versus travaux situés La galerie Pompidou garde ses portes ouvertes tout au long de ce week-end des Journées européennes du patrimoine. Transparence, superpositions chromatiques et rayonnement, la lumière est au cœur de cette exposition. L’occasion de découvrir le vocabulaire visuel de l’un des plasticiens contemporains français le plus connu. Profitez d’une nocturne le samedi 16 jusqu’à 22h. La galerie Pompidou – Centre d’art contemporain d’Anglet 12 rue Albert-le Barillier, 64600 Anglet Anglet 64600 Courbois Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 58 35 60 [{« link »: « https://centredart.anglet.fr/exposition/lumiere-naturelle-versus-lumiere-electrique-travaux-in-situ-versus-travaux-situes/ »}] Confrontant la façade de la villa Beatrix Enea à laquelle son destin est désormais lié, la galerie a migré en 2023 des murs de la médiathèque aux abords de la Villa Beatrix Enea, tout en conservant son nom « galerie Pompidou ».

Conçu par le cabinet d’architectes Philippe Rabier & Tiffany Porter, l’édifice de 485 m2 présente une volumétrie sobre pour mieux respecter l’environnement immédiat. Il partage la même palette chromatique que la Villa Beatrix Enea : au ton gris de la pierre répond celui du bardage en zinc du nouveau bâtiment, le coloris beige des encadrements et de l’auvent également. Sa façade translucide est discrètement mise en lumière : une signalétique rétroéclairé en souligne la présence à la nuit tombée.

La lumière naturelle est le matériau premier, servie par deux façades vitrées monumentales. L’une invite le visiteur à y pénétrer, l’autre, à contempler le jardin arrière. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Daniel Buren – La Baie vitrée, travail in situ © KPD – Ville d'Anglet

