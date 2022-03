“LA GALERIE” par la Cie Machine de Cirque Alès Alès, 18 mars 2022, AlèsAlès.

“LA GALERIE” par la Cie Machine de Cirque Le CratèrePlace Henri Barbusse Le Cratère Alès Alès

2022-03-18 – 2022-03-19 Place Henri Barbusse Le Cratère

Alès Gard Le Cratère Alès Gard

Alès

On se souvient tous du numéro des serviettes ! Quatre hommes nus qui jonglent avec des serviettes, sans que l’on n’aperçoive un début de parcelle de ce qui doit être caché ! C’était en novembre 2016. On en rit encore.Ils sont sept acrobates sur scène accompagnés en direct par une musicienne. Ils viennent des quatre coins du monde et se sont rencontrés à l’Ecole de cirque de Québec. Depuis, ils ont travaillé avec les plus grands : le Cirque du Soleil, Cirque Éloize. Ils ont joué sur tous les continents. Leur secret : un rythme d’enfer, des numéros à haut contenu technique, de l’humour, de l’ingéniosité et cette capacité à marier, sans complexe et en toute simplicité, les contraintes du « show » à l’américaine et l’exigence du contenu artistique à l’européenne.Dans ce spectacle mêlant numéros de haute voltige, aériens, acrobaties, jonglage et envolées spectaculaires à la barre russe, ils s’interrogent, à leur manière, sur la place de l’art dans nos vies. Attention, ces artistes d’une créativité sans borne et d’une polyvalence inouïe vous scotchent littéralement à votre siège et vous en mettent plein la vue. Frissons garantis !*Infos pratiques :- Rendez-vous les vendredi et samedi 18 et 19 Mars 2022- Où? : Le Cratère, Scène Nationale de théâtre à Alès- Quand ? : Début de la représentation à 20h30 les deux soirs- Tarifs : 18€ – 17€ – 15€ – 12€- Informations complémentaires et réservations, par téléphone au 04 66 52 52 64 ou directement sur le site internet du Cratère : https://lecratere.fr/

+33 4 66 52 52 64

Droits libres

Le CratèrePlace Henri Barbusse Le Cratère Alès Alès

dernière mise à jour : 2022-02-21 par