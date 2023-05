La galerie Nanoh – Photo Print Experience Atelier Nanoh, 3 juin 2023, Paris.

Le samedi 03 juin 2023

de 18h00 à 02h00

.Tout public. gratuit

La galerie Nanoh propose un évènement participatif : imprimez votre portrait en risographie.

NANOH soutient la jeune création contemporaine à travers différents événements. Elle propose au public de vivre des expériences immersives à travers les expositions et les animations artistiques.

NANOH invite le public à vivre une expérience photo au sein de sa galerie.

Seul.e ou en groupe (jusqu’à 5 personnes) prenez la pose devant l’artiste photographe et choisissez votre photo préférée. Votre portrait noir et blanc imprimé en risographie vous sera remis à la fin de votre séance. Découvrez cette technique d’impression japonaise au procédé 100% naturel offrant un rendu unique et authentique. Participez au mur géant des portrait tout au long de l’évènement.

Atelier Nanoh 22 rue Jules Vallès 75011 Paris

Contact : https://www.nanoh.art/ https://www.facebook.com/ateliernanoh https://www.facebook.com/ateliernanoh

Nanoh Photo Print Experience – Nanoh