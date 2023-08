Spectacle en plein air « Du vent dans les nuages » – Cie Oleïa La Galerie – Musée d’Allevard-les-Bains Allevard, 17 septembre 2023, Allevard.

Spectacle en plein air « Du vent dans les nuages » – Cie Oleïa Dimanche 17 septembre, 11h30 La Galerie – Musée d’Allevard-les-Bains

Une harpiste, une funambule et des espaces naturels. Un arbre sonore, une danse aérienne, des mélodies aquatiques, des voiles dans le vent, une traversée funambulesque, …

“Du vent dans les nuages” est une invitation à rêver, à contempler, à écouter, pour petits et grands.

Déambulation artistique organisée au coeur du parc thermal d’Allevard, cadre verdoyant du musée d’Allevard et crée au 19e siècle.

Ce spectacle est proposé par la Compagnie Oleïa, compagnie de spectacle vivant issue des arts du cirque, de la danse et de la musique.

Annulation en cas de mauvais temps

Durée environ 45 min.

La Galerie – Musée d'Allevard-les-Bains 2B Avenue des Bains Allevard-les-Bains Allevard 38580 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

De l’industrie métallurgique à la station thermale, en passant par les pistes de ski du Collet, vous découvrirez comment ses ressources naturelles – le minerai de fer, l’eau thermale et « l’or blanc » – ont façonné le pays d’Allevard au fil des siècles.

Ludique et diversifié, le parcours d’exposition mêle objets, multimédias, jeux, manipulations, maquette, pour découvrir et comprendre l’évolution d’un territoire de montagne riche d’histoire. Stationnements disponibles : Avenue des Bains > Parc de l’Ermitage Avenue des Bains > Parking Les Silènes / Musée Rue de la Libération > Parc des Forges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Cie Oleïa