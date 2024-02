La galerie Mémoire de l’Avenir accueille l’expo de Philémon Barbier « Itinéraire d’une entrée dans la course » Galerie Mémoire de l’Avenir Paris, jeudi 18 janvier 2024.

Du jeudi 18 janvier 2024 au samedi 06 avril 2024 :

jeudi, vendredi, samedi

de 13h00 à 19h00

.Tout public. gratuit

Du 18 janvier au 6 avril 2024, la galerie Mémoire de l’Avenir et le Forum Vies Mobiles, think tank de la mobilité, présentent le travail du photographe Philémon Barbier / Collectif Hors Format.

Missionné par le Forum Vies Mobiles, ce dernier part en 2021 à la rencontre de coursiers à vélo travaillant pour de grandes plateformes comme Uber Eats ou Deliveroo. Il suit leurs courses effrénées entre livraisons à domicile et longues attentes des commandes. Ces coursiers, le plus souvent anonymes, sont très souvent des migrants exerçant sans protection ni droits ce métier qui leur apporte un salaire en France, où ils ont choisi de démarrer une nouvelle vie.

Philémon Barbier nous raconte le parcours de l’un d’entre eux, Azedine, de la Tuninsie à la France. Il traduit ainsi les épreuves, entre mobilité extrême et immobilité subie, vécues par des milliers d’immigrés qui viendront à leur tour livrer un repas chaud lors d’une soirée pluvieuse.

Philémon Barbier

Né en 2000 et passionné depuis l’enfance par la photographie et l’Histoire.

Philémon Barbier souhaite, par son travail photographique, porter un nouveau regard sur les évolutions du monde. Il travaille sur différentes temporalités, de l’événement d’actualité aux sujets au long cours, posant alors un regard documentaire plus approfondi, avec la rigueur journalistique et la sensibilité nécessaires à la justesse du rendu. En mettant en lumière l’humain, ses photos racontent l’autre, son inscription sociale, son intimité, son histoire, son regard, ses émotions… cherchant à faire émerger des regards croisés sur le monde qui nous entoure et ses ressorts. Il tend ainsi vers une photographie d’auteur, laissant libre cours aux différentes lectures. C’est à travers ce prisme et en s’appuyant sur les dynamiques qui façonnent l’actualité contemporaine qu’il raconte l’histoire des personnes qu’il rencontre. Il produit des sujets de société et s’intéresse notamment à la condition des jeunes à travers les continents, aux récits des civils touchés par la guerre ou les crises sociales.

Son travail a été publié dans différents médias tels que Le Monde, l’Obs, le Pèlerin, le JDD, La Croix l’Hebdo, Courrier International, Mediapart entre autres, il est également membre du SNJ.

Diplômé de la formation en photo-journalisme à l’EMI-CFD sous la direction de Julien Daniel et Guillaume Herbaut en 2020, il co-fonde le collectif Hors Format.

En 2022 il est lauréat de la Grande commande nationale de la BNF ainsi que de la Bourse pour la nouvelle photographie urbaine soutenue par Google et Dysturb à Visa pour l’image. En 2023 il est lauréat de la bourse de soutien à la photographie documentaire contemporaine du CNAP.

www.philemonbarbier.com

Le Forum Vies Mobiles

Le Forum Vies Mobiles est le think tank de la mobilité, soutenu par SNCF, fondé par Guillaume Pepy à l’instigation de Bernard Emsellem.

Ses travaux portent sur les modes de vie et la manière dont les déplacements structurent leur déploiement, leurs rythmes et permettent d’organiser nos activités (travail, loisirs, consommation, etc.). Il en étudie les impacts sur les personnes, la famille, la santé, le territoire et l’environnement.

www.forumviesmobiles.org

Galerie Mémoire de l’Avenir 45, rue Ramponeau 75020

Contact : http://www.memoire-a-venir.org/

