La Galerie Machine de cirque Grand Théâtre de Provence Aix-en-Provence, vendredi 8 mars 2024.

La Galerie Machine de cirque Grand Théâtre de Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Le Grand Théâtre est heureux de retrouver la troupe québécoise toujours aussi débordante d’énergie pour un show survolté à découvrir en famille.

Prenez place, les huit artistes envahissent le plateau transformé pour l’occasion en musée et vous invitent dans leur drôle de galerie. Ça s’impatiente et gesticule dans la file d’attente, une fois à l’intérieur, les corps se prennent pour des pinceaux et traversent même la toile pour vous emmener de l’autre côté. Jongleurs, acrobates et musiciens rivalisent de trouvailles et prouesses pour vous faire vivre l’exposition autrement.

Sous la direction artistique de Vincent Dubé, artiste de cirque depuis vingt ans, la compagnie Machine de cirque propose des spectacles aussi acrobatiques qu’humoristiques et ingénieux. Vous ne ferez plus la queue au musée de la même manière ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 20:00:00

fin : 2024-03-09

Grand Théâtre de Provence 380 Avenue Max Juvénal

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

