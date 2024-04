La galerie Les filles du calvaire présente l’exposition « We do not remember » de Levi van Luw Galerie les filles du calvaire Paris, mardi 2 avril 2024.

La galerie Les filles du calvaire présente l’exposition « We do not remember » de Levi van Luw Galerie les filles du calvaire Paris 2 – 6 avril

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-04-02 14:00

Fin : 2024-04-06 18:30

La galerie Les filles du calvaire présente la première exposition personnelle

de Levi van Veluw à Paris, du jeudi 2 mai au samedi 8 juin. 2 – 6 avril 1

La galerie Les filles du calvaire présente la première exposition personnelle

de Levi van Veluw à Paris, du jeudi 2 mai au samedi 8 juin. Levi van Veluw met

en scène son monde intérieur dans des installations monumentales aussi

bien que par des sculptures intimistes.

Pour l’exposition intitulée We do not remember (Nous ne nous souvenons pas),

l’artiste néerlandais Levi van Veluw transforme la vitrine de la galerie en une œuvre

d’art. Il remplit l’espace avec 120 répliques de sa propre effigie. La disposition des

têtes est chaotique, elles se pressent et s’entrechoquent les unes contre les autres,

offrant une vision perturbante et aliénante de la foule.

Au centre de la galerie, un objet cylindrique de 6 mètres de haut traverse les deux

étages. L’espace devient carcéral, l’œuvre ne laisse aucun moyen d’évasion. Sur

les murs de cette pièce, d’innombrables étagères sont saturées du haut jusqu’en

bas de centaines de têtes. S’agit-il d’un entrepôt, d’une usine ? Ou peut-être de

l’intérieur du cerveau de l’artiste ?

En plus des installations, van Veluw montre des sculptures, des dessins et des

films autobiographiques qui s’inspirent de ses souvenirs d’enfance. Depuis les

profondeurs de sa mémoire, l’artiste fait surgir des images qui suscitent des

émotions universelles et remettent en question notre logique humaine. Van Veluw

joue avec des éléments d’ordre et de chaos, posant au spectateur des questions

: entre obsession du contrôle et recherche d’infini à travers la juxtaposition de

l’harmonie des lignes et les cassures brutales.

Galerie les filles du calvaire 17 rue des filles-du-calvaire, 75003 Paris Quartier des Enfants-Rouges Paris 75003