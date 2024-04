La galerie Les filles du calvaire présente l’exposition « Crossed Wires » de Katinka Lampe et Janine van Oene Galerie les filles du calvaire Paris, mardi 2 avril 2024.

La galerie Les filles du calvaire présente du 16 mai au 15 juin 2024 une exposition simultanée des œuvres de deux artistes néerlandaises : Katinka Lampe, pour sa 7e exposition à la galerie et son invitée, l’artiste émergente Janine van Oene. Leurs démarches artistiques sont très différentes mais se rejoignent dans leur questionnement fondamental de la peinture. Celle de Janine van Oene est abstraite et lyrique, celle de Katinka Lampe figurative et formelle. Malgré ces différences stylistiques, elles ont confronté leurs processus créatifs, tissant avec finesse matières, gestes et émotions.

Qu’est-ce qu’une peinture en réalité ? Dans le sens le plus simple, c’est de la matière sur toile. Cependant, de manière compréhensible, pour la plupart des personnes, l’acte de peindre en lui-même n’est pas aussi significatif que ce que l’œuvre évoque. À travers la peinture, on accède à de nouveaux mondes – des compositions de formes et de couleurs qui n’existaient pas auparavant, Katinka Lampe et Janine van Oene présentent toutes deux leur propre réalité picturale. Une ressemblance avec la réalité, l’évocation d’une sensation, voilà qui pourrait être une première définition de la peinture.

