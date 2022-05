La Galerie Le Trianon présente Thérèse Cambron, Caroline Sudre et Michelle Vérot Lion-sur-Mer Lion-sur-Mer Catégories d’évènement: 14780

Lion-sur-Mer

La Galerie Le Trianon présente Thérèse Cambron, Caroline Sudre et Michelle Vérot Lion-sur-Mer, 3 juin 2022, Lion-sur-Mer. La Galerie Le Trianon présente Thérèse Cambron, Caroline Sudre et Michelle Vérot Place du 18 juin 1940 Galerie Le Trianon Lion-sur-Mer

2022-06-03 11:00:00 11:00:00 – 2022-06-09 18:00:00 18:00:00 Place du 18 juin 1940 Galerie Le Trianon

Venez découvrir cette exposition multiple à la Galerie Trianon sur le thème « terre d'évasion ».

aglaelion@gmail.com +33 6 08 04 84 42

