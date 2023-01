LA GALERIE ÉPHÉMÈRE #11 Villeneuve-lès-Maguelone Villeneuve-lès-Maguelone Villeneuve-lès-Maguelone Catégories d’Évènement: Hérault

Hérault Villeneuve-lès-Maguelone La Galerie éphémère ouvre ses portes du 03 au 05 février, pour une onzième édition riche en découvertes en accueillant une dizaine d’artistes sur le site protégé des Salines à Villeneuve-lès-Maguelone, aux portes de Montpellier. Cet événement, orchestré par Olivier Scher, Cahuate Milk, Aline Riou et l’équipe des Salines s’inscrit dans le cadre de la journée mondiale des zones humides. Une manifestation hybride qui a pour ambition de provoquer la rencontre des amoureux de la Nature et des amateurs d’Art. Au programme : de l’illustration, de la photographie, de la peinture, des ateliers de sensibilisation à l’environnement littoral mais aussi des visites guidées à la découverte de la biodiversité qu’abrite cet espace naturel d’exception. Une programmation éclectique dans une ancienne maison de saunier, une galerie au bord des étangs, un site naturel au passé industriel, un événement à découvrir ou redécouvrir le temps d’un week-end… Avec:

LILOU ADF

ELISE ORTIOU CAMPION

LÉA DELESCLUSE

NADÈGE FÉRON

RACHEL WEASEL FISHER

JULES HIDROT

ICSTAY

NAZU

NUI VAGAB

SIKO

ANGÉLINE TERPEND

CÉLIA TEBOUL

CYRIL GIRARD

MAJ

GENRE GENRE

IAROSS ENTREE GRATUITE

PARKING GRATUIT

ENTREE GRATUITE

PARKING GRATUIT

BUVETTE 100% BIO

contact@lagalerieephemere.net +33 4 67 13 88 57 http://lagalerieephemere.net/

