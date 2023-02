Lumières à la GALERIE DU LISERON dans le vieux Tours ! La Galerie du Liseron Tours Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Lumières à la GALERIE DU LISERON dans le vieux Tours ! 1 et 2 avril La Galerie du Liseron Par l'assemblage subtile de pièces de récupération, de matériaux glanés ici et là, Fabulin donne naissance à des créations lumineuses originales ! La Galerie du Liseron 12 Rue Georges Courteline, 37000 Tours

9MVG+GV Tours Passer le seuil de l’atelier de Fabien, juste pas possible, trop petit ! Alors cap sur la Galerie du Liseron, dans le vieux Tours, qui accueille des artistes pour des expositions temporaires.

Assemblant l’acier, le verre, Fabien crée des luminaires, à la croisée du contemporain, de l’art déco et du fantastique.

Ancien élève de l’école Saint Luc (Belgique) section Design de l’objet, Fabien créé, mêlant réminiscence des lignes des années 20 aux années 70, révélant sa propre fibre artistique.

A l’origine des luminaires de Fabulin Création, la magie d’un travail d’assemblage, l’art résidant dans la liaison des pièces, des formes et des matières : Jeu de formes, de textures, de thèmes, Fabulin louvoie, jongle avec les contraintes techniques avec virtuosité, pour nous offrir des créations finement traitées, très graphiques et esthétiques. Une douce fusion entre force et délicatesse, qui ne peut que vous inviter à rencontrer ce créateur !

