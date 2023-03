Les artisans d’Ornans. La galerie du bord de Loue, 31 mars 2023, Ornans.

Les artisans d’Ornans. 31 mars – 2 avril La galerie du bord de Loue

Ornans vous invite à flâner dans les ateliers des artisans d’art au coeur de ville ou dans les deux salles d’expositions ouvertes pour vous faire découvrir les savoir-faires et la passion qui anime ces artistes et artisans d’art. Laissez-vous embarquer dans leurs univers respectifs, quelque soit la matière qu’ils travaillent ou le procédé qu’ils emploient pour la valoriser.

Installés à la Galerie du Bord de Loue ainsi qu’à la salle des Isles Basses, ils vous accueilleront le vendredi 31 mars de 14h à 19h, samedi 1er et dimanche 2 avril de 10h à 19h.

La galerie du bord de Loue Rue Saint-Laurent, 25290 Ornans

