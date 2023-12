Un weekend festif et créatif autour de Noël pour clôturer la saison mexicaine la Galerie du 19M Paris, 16 décembre 2023 10:00, Paris.

Pour clôturer l’exposition « Carla Fernández. L’avenir fait main » et à l’approche des fêtes de fin d’année, la Galerie du 19M convie le public à un week-end d’activités manuelles et gustatives les 16 et 17 décembre 2023. Au programme : ateliers, visite d’exposition, shopping de dernière minute pour Noël et expériences culinaires festives. Les visiteurs pourront prendre part à des ateliers de broderie, de composition florale et de tissage, (re)visiter l’exposition dédiée à Carla Fernández et profiter d’une pause au Café du 19M qui proposera une carte de fêtes pour l’occasion. Pour les cadeaux de dernière minute, une sélection de beaux livres pensée par la librairie 7L, ainsi que des prix doux sur les articles du shop Carla Fernández Casa de Moda seront proposés tout le long du week-end.

Samedi 16 décembre

11h – 12h15

Atelier jeune public

Initiation au tissage avec Bérénice Courtin

12h – 14h

Déjeuner

Menu spécial fêtes au Café du 19M

Vin chaud, chocolat chaud, pâtisseries, découvrez une carte spéciale réconfortante.

14h – 18h30

Atelier tous publics

Tissage avec Bérénice Courtin

14h – 17h

Atelier tous publics

Broderie sur portrait avec Pauline Angotti

40€, sur réservation

14h30 – 17h30

Atelier tous publics

Décoration de milagritos

14h30 – 17h30

Atelier jeune public

Customisation et ornementation du sapin en tissu upcyclé

Gratuit, sur réservation

14h30 – 17h30

Atelier tous publics

Dégustation de fèves de cacao avec PLAQ

Gratuit, sur réservation

Dimanche 17 décembre

11h – 12h15

Atelier jeune public

Création de bouquets de fleurs séchées avec LAND

15€ par enfant et gratuit pour l’accompagnant, sur réservation

12h – 14h

Déjeuner

14h – 17h

Atelier tous publics

Broderie sur portrait avec Pauline Angotti

40€, sur réservation

14h30 – 17h30

Atelier tous publics

Décoration de milagritos

Gratuit, sur réservation

14h30 – 17h30

Atelier jeune public

Customisation et ornementation du sapin en tissu upcyclé

Gratuit, sur réservation

14h30 – 17h30

Atelier tous publics

Dégustation de fèves de cacao avec PLAQ

Gratuit, sur réservation

16h – 17h30

Atelier tous publics

Création de couronnes de conifères avec LAND

35€, sur réservation

la Galerie du 19M 2 place Skanderbeg 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T11:00:00+01:00 – 2023-12-16T19:00:00+01:00

2023-12-17T11:00:00+01:00 – 2023-12-17T19:00:00+01:00