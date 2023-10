Une immersion au coeur des savoir-faire mexicains à la Galerie du 19M la Galerie du 19M Paris, 24 octobre 2023, Paris.

Une immersion au coeur des savoir-faire mexicains à la Galerie du 19M 24 octobre – 4 novembre la Galerie du 19M https://www.le19m.com/programmation

À l’occasion de l’exposition « Carla Fernández. L’avenir fait main », la Galerie du 19M propose pour le mois d’octobre une série d’événements autour des savoir-faire mexicains. Au programme : un cycle de rencontres avec l’Institut culturel du Mexique autour de la préservation et de la valorisation des artisanats mexicains, des ateliers participatifs encadrés par Arisbeth González, artisane venue spécialement de l’État de Puebla, ou encore un marché des créateurs valorisant la communauté mexicaine du Grand Paris au coeur de laGalerie du 19M.

Cycle de conférences avec l’Institut culturel du Mexique

Mardi 24 et jeudi 26 octobre

la Galerie du 19M et l’Institut culturel du Mexique s’associent afin de proposer au public un cylce de conférences autour de la préservation et de la valorisation des artisanats mexicains. L’Institut culturel du Mexique propose une rencontre avec Arisbeth González, brodeuse otomí, qui encadre en parallèle plusieurs ateliers au 19M. la Galerie invite quant à elle Marta Turok, anthropologue mexicaine spécialisée dans l’artisanat, Claudia Rivera, photographe et organisatrice du festival Sabor Latino Month et Melody Thomas, journaliste et autrice, pour une discussion autour de la multiplicité des identités culturelles représentées à travers l’artisanat au Mexique.

Marché des créateurs

Samedi 28 et dimanche 29 octobre

Au coeur de son Café, la Galerie du 19M accueille pendant un week-end un marché des créateurs visant à valoriser le travail des artisans mexicains et de la communauté mexicaine du Grand Paris. Mañana Maison propose une sélection d’objets d’art de la table et une sélection de textil, aux côtés d’objets de décoration et d’accessoires Kusii Kusii. La galerie Artivistas présente quant à elle une sélection d’œuvres d’artistes mexicaines.

Découverte du papel amate avec Arisbeth González

Atelier enfant, samedi 28 octobre et samedi 4 novembre

Au cours de cet atelier à destination du jeune public, les participants pourront s’initier à la découpe des « esprits », papiers découpés qui servent de remerciement après une récolte ou un événement important selon la tradition otomi et avec les conseils d’Arisbeth González, maître artisan amate.

la Galerie du 19M 2 place Skanderbeg 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-24T11:00:00+02:00 – 2023-10-24T18:00:00+02:00

2023-11-04T11:00:00+01:00 – 2023-11-04T19:00:00+01:00