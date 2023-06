La Galerie du 19M propose une performance inédite de Smaïl Kanouté au cœur de l’exposition « Sur le fil : de Dakar à Paris » La Galerie du 19M Paris, 1 juin 2023, Paris.

La Galerie du 19M propose une performance inédite de Smaïl Kanouté au cœur de l’exposition « Sur le fil : de Dakar à Paris » Jeudi 1 juin, 19h00 La Galerie du 19M Entrée payante

Dans le cadre de l’exposition « Sur le fil : de Dakar à Paris » dédiée aux savoir-faire sénégalais, la Galerie du 19M invite l’artiste pluridisciplinaire Smaïl Kanouté pour une performance inédite autour des Baye Fall, communauté musulmane mystique dont les pèlerinages traversent le Sénégal. En écho avec l’œuvre de Cheikha Sigil et l’installation « Magnétude » de Johanna Bramble et Fatim Soumaré, la thématique du fil comme lien entre le monde visible et invisible, se tissera par le mouvement le temps de cette création originale. La performance sera précédée d’une visite exclusive de l’exposition.

À propos de Smaïl Kanouté

Diplômé de l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs il est à la fois graphiste, sérigraphe, plasticien, réalisateur, danseur et chorégraphe. Dans son processus créatif, tout part d’un motif : une forme, une ligne, une courbe, une couleur, une émotion, une énergie… auxquelles il donne vie à travers son corps. Chorégraphier revient alors à créer un tableau de motifs mouvants dans l’espace. Au cœur de sa démarche : l’identité comme création, au-delà d’un simple héritage. Savoir d’où l’on vient pour mieux définir qui nous voulons devenir. Collecteur de récits du monde et conteur de faits sociaux, Smaïl se nourrit des métissages artistiques et culturels pour créer de nouveaux imaginaires.

La Galerie du 19M 2 place Skanderbeg 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.le19m.com/performance-Smail-Kanoute »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-01T19:00:00+02:00 – 2023-06-01T21:00:00+02:00

2023-06-01T19:00:00+02:00 – 2023-06-01T21:00:00+02:00