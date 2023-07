Visite libre de la Galerie Dior La Galerie Dior Paris, 16 septembre 2023, Paris.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le samedi 16 et dimanche 17 septembre 2023, La Galerie Dior ouvre ses portes de 9h à 19h, avec un tarif unique à 5 €.

La réservation en ligne d’un créneau est recommandée.

La dernière entrée se fait à 17h30.

La Galerie Dior 11 rue François Ier 75008 Paris Paris 75008 Quartier des Champs-Élysées Île-de-France +33 1 82 20 22 00 https://www.galeriedior.com La Galerie Dior témoigne de l'audace visionnaire de Christian Dior et de ses six successeurs, en dévoilant des modèles, des croquis originaux et des documents d'archives, mais aussi des accessoires et des pièces d'exception, pour la plupart exposés pour la première fois.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

© Sophie Carre