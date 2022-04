La Galerie des Sculptures et des Moulages (Sculptures de Versailles / Gypsothèque du Louvre) Office de Tourisme de Versailles

La Galerie des Sculptures et des Moulages (Sculptures de Versailles / Gypsothèque du Louvre) Office de Tourisme de Versailles, 9 avril 2022, . La Galerie des Sculptures et des Moulages (Sculptures de Versailles / Gypsothèque du Louvre)

du samedi 9 avril au vendredi 26 août à Office de Tourisme de Versailles

C’est en effet là que sont conservées les collections de plâtres reproduisant les plus célèbres sculptures de l’Antiquité grecque et romaine. Alors qu’on célèbre les 200 ans de l’indépendance de la Grèce, c’est une occasion supplémentaire de découvrir cette collection qui entre en résonance avec l’exposition du Louvre “Paris-Athènes – Naissance de la Grèce moderne”. Vous y retrouverez grandeur nature les célèbres caryatides de l’Erechthéion et les frises du Parthénon, en bien meilleur état que les originaux situés sur l’Acropole à Athènes ! (Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué au moment de votre réservation). Venez découvrir Athènes et Rome sans quitter la France ! Un dépaysement garanti vous attend dans le cadre grandiose de la Petite Ecurie du roi. Office de Tourisme de Versailles 1 bis rue du Jeu de Paume, 78000 Versailles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-09T17:00:00 2022-04-09T18:30:00;2022-05-27T17:00:00 2022-05-27T18:30:00;2022-06-25T17:00:00 2022-06-25T18:30:00;2022-07-15T17:00:00 2022-07-15T18:30:00;2022-08-26T17:00:00 2022-08-26T18:30:00

Détails Autres Lieu Office de Tourisme de Versailles Adresse 1 bis rue du Jeu de Paume, 78000 Versailles lieuville Office de Tourisme de Versailles

Office de Tourisme de Versailles https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//