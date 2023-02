La Magie du Raku La Galerie des Créateurs, 30 mars 2023, Touques.

La Galerie des Créateurs Place Saint-Pierre 14800 Touques Touques 14800 Calvados Normandie

Résultat d’une technique d’émaillage et de cuisson céramique dans le Japon du 16ème siècle, le raku contemporain est une adaptation des méthodes traditionnelles.

Dédiée à la création contemporaine et aux métiers d’art, la Galerie des Créateurs, à Touques, Petite Cité de Caractère, consacre la technique de la céramique raku et met en scène une sélection de créations contemporaines à l’esthétique particulière qui jouent la densité de la matière et les reflets étonnants.

Entre sculptures, objets utilitaires et bijoux, un monde où la terre et le feu expriment une philosophie zen. Alliant rigueur d’exécution et infinies variations, chaque pièce dévoile sa beauté d’une imperfection et d’un hasard maîtrisé.

Une immersion dans les univers singuliers de neuf artisans d’art français qui donnent vie à des créations captivantes à la surface craquelée qui évoquent des paysages souvent énigmatiques.



©Nadja La Ganza