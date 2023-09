Cet évènement est passé Démonstrations au tour de potier La Galerie des Arts du feu Rouen Catégories d’Évènement: Rouen

Seine-Maritime Démonstrations au tour de potier La Galerie des Arts du feu Rouen, 16 septembre 2023, Rouen. Démonstrations au tour de potier 16 et 17 septembre La Galerie des Arts du feu Entrée libre dans l’ensemble de La Galerie des Arts du feu Deux jeunes céramistes feront des démonstrations de leur savoir-faire au tour de potier pendant tout le week-end ! Vous pourrez découvrir les gestes et outils des potiers tout en les interrogeant. Les plus audacieux pourront s’inscrire à nos différentes formules de cours proposées tout au long de l’année. La Galerie des Arts du feu 186 rue Martainville Rouen 76000 Quartier Saint-Marc / Croix de Pierre / Saint-Nicaise Seine-Maritime Normandie 02 76 78 18 83 http://www.galeriedesartsdufeu.fr https://www.facebook.com/galeriedesartsdufeu;https://www.instagram.com/galeriedesartsdufeu/ Installée dans l’aître Saint-Maclou, l’un des plus beaux trésors du patrimoine architectural de Rouen, La Galerie des Arts du feu vous invite à vivre une expérience enrichissante à la découverte des métiers d’arts qui transforment la terre, le verre et le métal. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Rouen, Seine-Maritime Autres Lieu La Galerie des Arts du feu Adresse 186 rue Martainville Ville Rouen

