La Galerie Delobel présente “Trois visions” de Cécile LE MOING, Silvia JALÓN et Eric GUILBERT

2022-08-05 – 2022-08-11 La Galerie Delobel vous propose de venir découvrir une nouvelle exposition de peintures et gravures.

Originaires de Haute-Normandie, où ils enseignent les arts plastiques, Eric Guilbert et Cécile Le Moing invitent Sylvia JALÓN, artiste de Valladolid (Espagne), pour une exposition aux multiples regards.

Au-delà d’inspirations multiples, se dégagent trois univers d’où émergent, sur

différents supports, des visages, des corps et des paysages.

