La Galerie Delobel présente Sylvette Le Goff et Mauricette Buffet Ouistreham, 17 septembre 2021, Ouistreham. La Galerie Delobel présente Sylvette Le Goff et Mauricette Buffet 2021-09-17 10:00:00 10:00:00 – 2021-09-23 18:00:00 18:00:00 Galerie Delobel Esplanade Lofi

Ouistreham Calvados Venez découvrir les différents univers des deux artistes-peintres Sylvette Le Goff et Mauricette Buffet à la Galerie Delobel.

Le mot de l’artiste :

” C’est avec bonheur que j’expose pour la 5ème année dans la galerie Christian Delobel à Ouistreham.

Je me centre sur la Normandie, pour peindre des paysages variés, des animaux, etc…en utilisant la peinture à l’huile, pour la qualité de son rendu.

